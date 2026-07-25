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  1. Екатеринбург
  2. События

что-то почувствовать фест

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

от 100₽ до 300₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Заставят хоть что-то почувствовать: Марина, я умираю! — эмо, пост-хардкор (мск!) мьюты — альтернативный рок, шугейз Следующие участники будут объявлены позже, следи за обновлениями во встрече в вк: https://vk.ru/justtofeelsomethingfest66 Ожидается повышение цен.

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