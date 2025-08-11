Интернет вошел в нашу жизнь и готовится войти в нашу смерть. Уже существуют сервисы для подготовки к уходу из жизни, а на онлайн-кладбищах можно поставить виртуальную свечу в память об умершем человеке, но цифровая смерть, как и смерть вообще, остается табу. Однако цифровая среда не только перенимает практики и концепции из офлайна, но и предлагает свои. О том, как она меняет отношение к смерти, — в лекции исследователя Death Studies, автора подкаста «Смерть на все случаи жизни» Ксении Чакилевой. Запись в тг через бот.