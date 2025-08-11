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Что такое цифровая смерть

Опыт, Первомайская улица, 11В

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+

Про событие

Интернет вошел в нашу жизнь и готовится войти в нашу смерть. Уже существуют сервисы для подготовки к уходу из жизни, а на онлайн-кладбищах можно поставить виртуальную свечу в память об умершем человеке, но цифровая смерть, как и смерть вообще, остается табу. Однако цифровая среда не только перенимает практики и концепции из офлайна, но и предлагает свои. О том, как она меняет отношение к смерти, — в лекции исследователя Death Studies, автора подкаста «Смерть на все случаи жизни» Ксении Чакилевой. Запись в тг через бот.

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