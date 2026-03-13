Чёрная Пятница 13
Черкасская улица, 12
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Завершение:
от 0₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ты правда думаешь, что это случайно? Чёрная история снова начинается. В эту ночь: — бесплатный вход по студикам; — скидочное меню в баре; — Вип-билеты с депозитами; — сладкая вата; — временные тату; — бирпонг; — морской бой; — колесо фортуны с подарками. Выступают: Elected One | Zima | * | May B Пятница 13 звучит как идеальный план, не правда ли?
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