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Чёрная Пятница 13

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ты правда думаешь, что это случайно? Чёрная история снова начинается. В эту ночь: — бесплатный вход по студикам; — скидочное меню в баре; — Вип-билеты с депозитами; — сладкая вата; — временные тату; — бирпонг; — морской бой; — колесо фортуны с подарками. Выступают: Elected One | Zima | * | May B Пятница 13 звучит как идеальный план, не правда ли?

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