Ты правда думаешь, что это случайно? Чёрная история снова начинается. В эту ночь: — бесплатный вход по студикам; — скидочное меню в баре; — Вип-билеты с депозитами; — сладкая вата; — временные тату; — бирпонг; — морской бой; — колесо фортуны с подарками. Выступают: Elected One | Zima | * | May B Пятница 13 звучит как идеальный план, не правда ли?