ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Черная Миля: Behrosth | Ведьмин Прах | Cultustepean

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2600₽
Возраст 16+
Стендап
Концерты

Про событие

Финальный аккорд мистического путешествия. Здесь не просто завершается путь — здесь смыкаются круги древнего ритуала, превращая конец в новое начало. Финальный день получит расширенный состав: помимо Behrosth и Ведьминого Праха, в лайнап войдёт Cultustepean — один из немногих российских проектов, уверенно работающих на стыке неоклассического dark ambient и dungeon synth. Погружение в мир звуковых абстракций начнётся с пространственных композиций Cultustepean, где эмбиент переплетается с церемониальным звучанием. Затем эстафету примут Ведьмин Прах и Behrosth, каждый из которых представит свой уникальный взгляд на звук как инструмент глубинного воздействия. Екатеринбург станет точкой притяжения для тех, кто ценит суть выше формы, кто готов раствориться в потоке звуковых волн и прочувствовать каждую ноту.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Металл шоу | Metal Gods Show
Металл шоу | Metal Gods Show

1000₽

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Стендап шокер
Стендап шокер

1000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста