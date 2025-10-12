Финальный аккорд мистического путешествия. Здесь не просто завершается путь — здесь смыкаются круги древнего ритуала, превращая конец в новое начало. Финальный день получит расширенный состав: помимо Behrosth и Ведьминого Праха, в лайнап войдёт Cultustepean — один из немногих российских проектов, уверенно работающих на стыке неоклассического dark ambient и dungeon synth. Погружение в мир звуковых абстракций начнётся с пространственных композиций Cultustepean, где эмбиент переплетается с церемониальным звучанием. Затем эстафету примут Ведьмин Прах и Behrosth, каждый из которых представит свой уникальный взгляд на звук как инструмент глубинного воздействия. Екатеринбург станет точкой притяжения для тех, кто ценит суть выше формы, кто готов раствориться в потоке звуковых волн и прочувствовать каждую ноту.