Человек-слон
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Драма Дэвида Линча, в которой рассказывается история Джона Меррика, жившем в девятнадцатом веке и страдавшем от редкой слоновой болезни. Сначала его показывали за деньги на ярмарках, но доктор Тривз (Энтони Хопкинс) обнаружил в Меррике умного и развитого человека, спас его от унижения и привел в больницу. Даже после этого окружающие продолжили относиться к Меррику как к уроду… Показ на языке оригинала с русскими субтитрами.
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