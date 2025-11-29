Драма Дэвида Линча, в которой рассказывается история Джона Меррика, жившем в девятнадцатом веке и страдавшем от редкой слоновой болезни. Сначала его показывали за деньги на ярмарках, но доктор Тривз (Энтони Хопкинс) обнаружил в Меррике умного и развитого человека, спас его от унижения и привел в больницу. Даже после этого окружающие продолжили относиться к Меррику как к уроду… Показ на языке оригинала с русскими субтитрами.