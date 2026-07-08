«Человек Паук» с Тоби Макгуайером: просмотр и обсуждение
Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Игры
Про событие
Вместе с фестивалем ГикКон посмотришь историю, которая запустила современную супергеройскую франшизу. Пицца, классная компания, все ждут только тебя. Бесплатно, по регистрации.
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