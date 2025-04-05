Тридцатилетие, символически стартовавшее с полета Юрия Гагарина в космос, стало временем подлинного расцвета и для свердловского монументального искусства. Колоссальные по объему и масштабы задачи воплощались в жизнь целой плеядой мастеров. Среди них дуэт Виталия Беляева и Леопольда Венкербеца, Доната Лепихина и Бориса Зуева, а также Леонард Гусев, Герман Метелев, Геннадий Мосин, Владимир Чурсин, Борис Клочков, Вениамин Степанов, Сергей Паус и другие. Как рождался и «закалялся» новый стиль, история появления знаковых городских объектов и творческое закулисье работы больших художников над большими заказами, техники, жанры, основные образы и сюжеты — обо всём этом пойдет речь на кураторской экскурсии Светланы Булатовой. По входному билету.