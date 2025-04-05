ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Чаепитие в космосе

Музей истории Екатеринбурга
«Дом Качки», улица Карла Либкнехта, 26

Начало:

Завершение:

от 100₽ до 200₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Тридцатилетие, символически стартовавшее с полета Юрия Гагарина в космос, стало временем подлинного расцвета и для свердловского монументального искусства. Колоссальные по объему и масштабы задачи воплощались в жизнь целой плеядой мастеров. Среди них дуэт Виталия Беляева и Леопольда Венкербеца, Доната Лепихина и Бориса Зуева, а также Леонард Гусев, Герман Метелев, Геннадий Мосин, Владимир Чурсин, Борис Клочков, Вениамин Степанов, Сергей Паус и другие. Как рождался и «закалялся» новый стиль, история появления знаковых городских объектов и творческое закулисье работы больших художников над большими заказами, техники, жанры, основные образы и сюжеты — обо всём этом пойдет речь на кураторской экскурсии Светланы Булатовой. По входному билету.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста