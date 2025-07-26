Call Me Karizma
переулок Центральный Рынок, 6
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 4500₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Американский автор и исполнитель, виртуозно сочетающий хип-хоп и поп-панк, создаёт мрачное, цепляющее и вирусное звучание. Уже этой весной он наконец-то выступит перед своей преданной аудиторией в России. Его острая лирика и уникальный музыкальный стиль покорили слушателей по всему миру, закрепив за ним репутацию одного из самых новаторских артистов своего поколения. За свою карьеру Call Me Karizma набрал более 1 миллиарда прослушиваний на стриминговых платформах, а его хит “Madhouse” ворвался в топ-40 Billboard. Артист стал желанным гостем на музыкальных фестивалях: Rock For People, AMA Festival и многих других.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи