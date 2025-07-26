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Call Me Karizma

Фабрика
переулок Центральный Рынок, 6

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Американский автор и исполнитель, виртуозно сочетающий хип-хоп и поп-панк, создаёт мрачное, цепляющее и вирусное звучание. Уже этой весной он наконец-то выступит перед своей преданной аудиторией в России. Его острая лирика и уникальный музыкальный стиль покорили слушателей по всему миру, закрепив за ним репутацию одного из самых новаторских артистов своего поколения. За свою карьеру Call Me Karizma набрал более 1 миллиарда прослушиваний на стриминговых платформах, а его хит “Madhouse” ворвался в топ-40 Billboard. Артист стал желанным гостем на музыкальных фестивалях: Rock For People, AMA Festival и многих других.

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