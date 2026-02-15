Иногда лучшая терапия — это хороший фильм, уютное хобби и понимающие подруги. Тёплый вечер, где соединяется магия кино, медитативность рукоделия и лёгкость душевной болтовни. Пока на экране разворачивается история из «Любви и других лекарств», твои руки будут плести свою историю — в виде двух браслетов, которые останутся как память об этом вечере. Это хороший способ провести февральский вечер: согреться чаем, распутать мысли за работой и погрузиться в хорошее кино в самой приятной компании, ещё и обзавестись рукотворными цацками в количестве двух штук.