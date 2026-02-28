Арт-сессия с психологической ноткой по созданию декора для дома для девушек: вазы, панно, подсвечники. Ты будешь проживать и трансформировать свой запрос через глину. Материал диктует форму, поэтому для создания элегантных изделий был выбран полуфарфор. Это позволит передать женственность, красоту, изящество и плавность линий и форм. Что будет: — Игра-знакомство с Анной Масляковой — Историческая справка о материале и процессе создания керамики с Полиной Никифоровой — Серия упражнений, направленных на освещение текущего состояния и формирование актуального запроса с Юлией Липунцовой Вдохновение для создания ты будешь искать в природных формах, цветах и самих участницах — женщинах. Группа от 2 до 4 участников.