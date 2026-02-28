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Ботаника в интерьере как ресурс

Поверхности
улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Арт-сессия с психологической ноткой по созданию декора для дома для девушек: вазы, панно, подсвечники. Ты будешь проживать и трансформировать свой запрос через глину. Материал диктует форму, поэтому для создания элегантных изделий был выбран полуфарфор. Это позволит передать женственность, красоту, изящество и плавность линий и форм. Что будет: — Игра-знакомство с Анной Масляковой — Историческая справка о материале и процессе создания керамики с Полиной Никифоровой — Серия упражнений, направленных на освещение текущего состояния и формирование актуального запроса с Юлией Липунцовой Вдохновение для создания ты будешь искать в природных формах, цветах и самих участницах — женщинах. Группа от 2 до 4 участников.

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