Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный концерт опытного стендап-комика Ильи Соболева, разорвавшего шоу «Токсики» и YouTube своими стендап-концертами. Борис — представитель интеллектуального стендапа, поэтому его взгляд на любые темы уникален. Это делает его выступления ещё тоньше, элегантнее и смешнее. В новом концерте он раскроет тему семьи: какой он — «брачный анархист»?
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