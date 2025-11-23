ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Борис Зелигер

Standup Bar
улица Радищева, 31

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сольный концерт опытного стендап-комика Ильи Соболева, разорвавшего шоу «Токсики» и YouTube своими стендап-концертами. Борис — представитель интеллектуального стендапа, поэтому его взгляд на любые темы уникален. Это делает его выступления ещё тоньше, элегантнее и смешнее. В новом концерте он раскроет тему семьи: какой он — «брачный анархист»?

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

Стендап шокер
Стендап шокер

1000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста