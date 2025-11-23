Сольный концерт опытного стендап-комика Ильи Соболева, разорвавшего шоу «Токсики» и YouTube своими стендап-концертами. Борис — представитель интеллектуального стендапа, поэтому его взгляд на любые темы уникален. Это делает его выступления ещё тоньше, элегантнее и смешнее. В новом концерте он раскроет тему семьи: какой он — «брачный анархист»?