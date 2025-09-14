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Большой покрас

улица Степана Разина, 54

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Про событие

Во дворе на Степана Разина, 54 есть длинная стена из серого кирпича и неравнодушные соседи решили с ней что-то сделать. К идее присоединилась художница Юля Антонова и предложила эскиз, все скинулись на материалы и вот-вот стена преобразится. Стена огромная и ребята решили устроить коллективный покрас, в лучших традициях Б.У.Кашкинского «Картинника» или «Длинных историй Екатеринбурга». Материалы выдадут, если не умеешь рисовать — Юля все покажет. Это, скорее, способ, приятно, весело и местами медитативно провести время. С 12:00 до темноты Дресс-код: какой не жалко

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