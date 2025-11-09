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Благотворительный StandUp

Гроусхолл
Московская улица, 287

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап
Игры

Про событие

В программе — StandUp-концерт с лучшими шутками от опытных комиков города, море позитивных эмоций и… уникальный «собачий бункер» — популярная настолка в необычном кастомном формате. Все средства с продажи билетов пойдут на помощь бездомным животным. Сбор гостей начинается в 15:30. Ты бронируешь не столик, а место за ним, поэтому к тебе могут кого-нибудь подсадить.

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