В программе — StandUp-концерт с лучшими шутками от опытных комиков города, море позитивных эмоций и… уникальный «собачий бункер» — популярная настолка в необычном кастомном формате. Все средства с продажи билетов пойдут на помощь бездомным животным. Сбор гостей начинается в 15:30. Ты бронируешь не столик, а место за ним, поэтому к тебе могут кого-нибудь подсадить.