Бит Убит
переулок Центральный Рынок, 6
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от 1000₽ до 1600₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Концерт с очень мощным разогревом и розыгрышем подарков от организаторов. Послеконцертная программа от Pastor Napas, MIDIBlack, Белый Рэпер и Mic Dogg. Йоу!
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