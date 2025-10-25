Конструктивизм родился на стыке авангарда и революционной утопии — и захватил все виды искусства, включая танец. Хореографы-новаторы объявили тело не инструментом эмоций, а функциональным механизмом, который должен работать с математической точностью. Они создавали «танцы машин», пытаясь воспроизвести ритм и характер производственных процессов. В программе: 16:00 – 17:20 | Лекция-демонтаж: Тело как механизм Разберёшь хореографию авангардистов с экспертом Натальей Курюмовой: — Как заводской конвейер и авангардные эксперименты повлияли на пластику 1920-х годов; — Почему балет считали «буржуазным пережитком» и что предлагали вместо него; — Что такое «архитектура тела» и как танец становился частью городского пространства; — Почему Урал с его индустриальной мифологией — идеальное место для разговора о танцевальном конструктивизме. 17:20 – 18:00 | Пластический перформанс: архитектура тела в пространстве Л52. Теория оживёт. Специально для тебя студенты факультета современного танца Гуманитарного университета представят: — Экспериментальные этюды, созданные по принципам конструктивизма; — Диалог с пространством — как тело взаимодействует с архитектурой легендарного дома-коммуны; — Визуализацию идей «нового человека» через пластику и движение; — Живой эксперимент, где танец становится продолжением бетонных линий и переходов Л52. Ведущая: Наталья Курюмова — кандидат культурологии, эксперт «Золотой Маски», заместитель декана факультета современного танца Гуманитарного университета. Автор фундаментального исследования о телесности в культуре XX века. Вход свободный, по регистрации.