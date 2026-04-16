ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Билли Айлиш: безмятежный путь звезды

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Лекция-концерт. Музыкант Мария Козлачкова на новой встрече «Самоцвет: Школы» проведет тебя в глубину вселенной Билли Айлиш — туда, где рождаются хиты и рушатся стереотипы. Как шепот из детской спальни превратился в голос, который слушает весь мир? Почему Билли выбирает оверсайз? Кто из музыкантов повлиял на её уникальное звучание? Приходи, чтобы проследить путь Билли Айлиш — от первого хита до «Оскара», «Грэмми» и мировых туров. Знаковые песни прозвучат вживую под аккомпанемент гитары. Это будет познавательный вечер с камерным звучанием живой музыки.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Металл шоу | Metal Gods Show
Металл шоу | Metal Gods Show

1000₽

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста