Лекция-концерт. Музыкант Мария Козлачкова на новой встрече «Самоцвет: Школы» проведет тебя в глубину вселенной Билли Айлиш — туда, где рождаются хиты и рушатся стереотипы. Как шепот из детской спальни превратился в голос, который слушает весь мир? Почему Билли выбирает оверсайз? Кто из музыкантов повлиял на её уникальное звучание? Приходи, чтобы проследить путь Билли Айлиш — от первого хита до «Оскара», «Грэмми» и мировых туров. Знаковые песни прозвучат вживую под аккомпанемент гитары. Это будет познавательный вечер с камерным звучанием живой музыки.