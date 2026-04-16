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Билли Айлиш: безмятежный путь звезды
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Лекция-концерт. Музыкант Мария Козлачкова на новой встрече «Самоцвет: Школы» проведет тебя в глубину вселенной Билли Айлиш — туда, где рождаются хиты и рушатся стереотипы. Как шепот из детской спальни превратился в голос, который слушает весь мир? Почему Билли выбирает оверсайз? Кто из музыкантов повлиял на её уникальное звучание? Приходи, чтобы проследить путь Билли Айлиш — от первого хита до «Оскара», «Грэмми» и мировых туров. Знаковые песни прозвучат вживую под аккомпанемент гитары. Это будет познавательный вечер с камерным звучанием живой музыки.
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