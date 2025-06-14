Все устали от идеальных инстаграмных жизней и успешного успеха, поэтому погнали на настоящую «бич-пати» (или, как её называют организаторы, «бомж-стайл-пати») — вечер, где нет места пафосу, а только тонна фана и креативного безумия! Что тебя ждет? — Стилизованная загородная вечеринка с атмосферой свободы и веселья. — Тематические активности, которые разгонят скуку и подарят незабываемые эмоции. — Возможность проявить свою креативность и вместе создать уникальный контент. Не ограничивай свою фантазию. Дайте себе возможность потворить и создать самый необычный тематический образ. Организаторы точно не оставят без внимания самого креативного участника. Место: загородный домик пос.Рассоха адрес будет в общем чате. Не упусти шанс стать частью этого крутого события. Весело, креативно и без лишних слов.