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[отменено] Без страхов

Standup Bar
улица Радищева, 31

Начало:

Завершение:

100₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Комедийное мероприятие «Без Страхов» — это классическое разговорно-юмористическое шоу, в котором комики и зрители делятся своими страхами, обсуждают странные фобии, причины их появления, и пытаются найти способы их преодоления. Приходи посмеяться над тем, что обычно пугает — будет страшно смешно!

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