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[отменено] Без страхов
улица Радищева, 31
Начало:
Завершение:
100₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комедийное мероприятие «Без Страхов» — это классическое разговорно-юмористическое шоу, в котором комики и зрители делятся своими страхами, обсуждают странные фобии, причины их появления, и пытаются найти способы их преодоления. Приходи посмеяться над тем, что обычно пугает — будет страшно смешно!
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