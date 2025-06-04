Комедийное мероприятие «Без Страхов» — это классическое разговорно-юмористическое шоу, в котором комики и зрители делятся своими страхами, обсуждают странные фобии, причины их появления, и пытаются найти способы их преодоления. Приходи посмеяться над тем, что обычно пугает — будет страшно смешно!