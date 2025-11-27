Работа французского режиссера-документалиста, мультимедийного художника, путешественника и активиста Криса Маркера. Это фильм-эссе о несуществующем режиссере и путешественнике Сандоре Красна, чьи письма зачитывает его собеседница по переписке. В фильме используются кадры Японии, Африки, Исландии и Америки, футажи из телевизионных передач — все это сопровождало Сандору Красна в его путешествиях. Режиссер через строки, оставленные выдуманной личностью, рассуждает на темы экономики стран, их культуры, истории, социальных особенностей.