ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Без солнца

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Необычное

Про событие

Работа французского режиссера-документалиста, мультимедийного художника, путешественника и активиста Криса Маркера. Это фильм-эссе о несуществующем режиссере и путешественнике Сандоре Красна, чьи письма зачитывает его собеседница по переписке. В фильме используются кадры Японии, Африки, Исландии и Америки, футажи из телевизионных передач — все это сопровождало Сандору Красна в его путешествиях. Режиссер через строки, оставленные выдуманной личностью, рассуждает на темы экономики стран, их культуры, истории, социальных особенностей.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста