Возраст 18+
Кино
Необычное
Про событие
Работа французского режиссера-документалиста, мультимедийного художника, путешественника и активиста Криса Маркера. Это фильм-эссе о несуществующем режиссере и путешественнике Сандоре Красна, чьи письма зачитывает его собеседница по переписке. В фильме используются кадры Японии, Африки, Исландии и Америки, футажи из телевизионных передач — все это сопровождало Сандору Красна в его путешествиях. Режиссер через строки, оставленные выдуманной личностью, рассуждает на темы экономики стран, их культуры, истории, социальных особенностей.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи