Батрак с фермы находит в канаве труп со спутанными волосами, в изношенной кожаной куртке и грязных джинсах. Это была Мона, яростно независимая бродяжка, чьи последние недели воссоздаются при помощи ретроспекции и в опросах людей, знакомых или встречавших Мону. Показ фильма Аньес Варды на языке оригинала с русскими субтитрами в рамках программы «Варда/Трюффо: после Новой волны»