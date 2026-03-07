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Без крыши, вне закона

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Батрак с фермы находит в канаве труп со спутанными волосами, в изношенной кожаной куртке и грязных джинсах. Это была Мона, яростно независимая бродяжка, чьи последние недели воссоздаются при помощи ретроспекции и в опросах людей, знакомых или встречавших Мону. Показ фильма Аньес Варды на языке оригинала с русскими субтитрами в рамках программы «Варда/Трюффо: после Новой волны»

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