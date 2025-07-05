Имя Бэнкси стало синонимом современного стрит-арта, его внезапные городские интервенции вызывают бурные дискуссии. Основа его творчества — острый социальный комментарий, спрятанный в сатире и иронии. При этом, стрит-арт Бэнкси неразрывно связан с деструктивным поведением, как акте порчи чужого имущества, часто воспринимаемый как вандализм. Класс искусств MIRvOIR приглашает на лекцию-дискуссию, посвященную вопросу: является ли деструктивное поведение Бэнкси не просто вандализмом, а сознательно выбранным инструментом. Это способ выйти за рамки дозволенного, высветить социальные проблемы и побудить общество к переосмыслению ценностей. В художественной практике погрузишься в свой акт вандализма, расписывая собственные декоративные заборы. Запись в тг.