ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Бэнкси: как уличное искусство стало символом перемен

Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Имя Бэнкси стало синонимом современного стрит-арта, его внезапные городские интервенции вызывают бурные дискуссии. Основа его творчества — острый социальный комментарий, спрятанный в сатире и иронии. При этом, стрит-арт Бэнкси неразрывно связан с деструктивным поведением, как акте порчи чужого имущества, часто воспринимаемый как вандализм. Класс искусств MIRvOIR приглашает на лекцию-дискуссию, посвященную вопросу: является ли деструктивное поведение Бэнкси не просто вандализмом, а сознательно выбранным инструментом. Это способ выйти за рамки дозволенного, высветить социальные проблемы и побудить общество к переосмыслению ценностей. В художественной практике погрузишься в свой акт вандализма, расписывая собственные декоративные заборы. Запись в тг.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста