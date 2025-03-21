Бум-бум, шакатака! Вместе с водкой «Беленькая» будет вечеринка, наполненная шипучей энергией, молодецким задором и коллекцией популярной музыки. Супергероем вечеринки станет Коля Редькин, вписанный в историю музыкальной журналистики как мультиформатный рассказчик. Смотрел выпуски «Брокен Дэнс» и «Вписки»? Следишь за новыми заметками в «Сломанных плясках»? Приходи послушать его истории про диско, хаус, рэп, гэрридж, бэйс и поп со всех точек земного шара на танцполе «СЦ». Музыкальный обоз не пройдет и половину пути без флешек Диджея Котенка, роковых дам jemappellepolin и Олеси Шайхутдиновой, а также поп-ап дуэта Диджей Чеполина и Крейзи Рыба. Приходи в белом — угостят изи-дринками на водке «Беленькая». А также ищи на вечеринке коктейльный рандомайзер, чтобы попробовать уникальные напитки. Вход свободный.