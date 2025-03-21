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Белый Бум

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Бум-бум, шакатака! Вместе с водкой «Беленькая» будет вечеринка, наполненная шипучей энергией, молодецким задором и коллекцией популярной музыки. Супергероем вечеринки станет Коля Редькин, вписанный в историю музыкальной журналистики как мультиформатный рассказчик. Смотрел выпуски «Брокен Дэнс» и «Вписки»? Следишь за новыми заметками в «Сломанных плясках»? Приходи послушать его истории про диско, хаус, рэп, гэрридж, бэйс и поп со всех точек земного шара на танцполе «СЦ». Музыкальный обоз не пройдет и половину пути без флешек Диджея Котенка, роковых дам jemappellepolin и Олеси Шайхутдиновой, а также поп-ап дуэта Диджей Чеполина и Крейзи Рыба. Приходи в белом — угостят изи-дринками на водке «Беленькая». А также ищи на вечеринке коктейльный рандомайзер, чтобы попробовать уникальные напитки. Вход свободный.

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