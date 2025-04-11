Металл-группа «Б.А.У.» — это стальной звук сдвоенных гитар, неистовый пулемётный стиль игры на бас-бочке и утробный лязгающий бас. Тебя ждёт неразборчивый рычащий вокал и напористые скоростные соло в высокочастотном диапазоне. В этот день пройдёт презентация альбома «Суперспорт».