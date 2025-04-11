ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Б.А.У. — Radius

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Металл-группа «Б.А.У.» — это стальной звук сдвоенных гитар, неистовый пулемётный стиль игры на бас-бочке и утробный лязгающий бас. Тебя ждёт неразборчивый рычащий вокал и напористые скоростные соло в высокочастотном диапазоне. В этот день пройдёт презентация альбома «Суперспорт».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Металл шоу | Metal Gods Show
Металл шоу | Metal Gods Show

1000₽

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста