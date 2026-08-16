Баскетбол развивает физические качества, оказывает положительное влияние на здоровье, социальные навыки и психологическую устойчивость. Он доступен для людей разного возраста и уровня подготовки. Сбор на баскетбольной площадке в парке Зеленая Роща. Просьба приходить на занятие за 10-15 минут до начала тренировки. Участие в тренировках предполагает свой инвентарь (баскетбольный мяч) на 1-2 человек. На первую тренировку можно прийти без инвентаря