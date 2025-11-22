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Барные истории в двух рюмках

Старт: Первомайская улица, 36 у бара «Мелодия»

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Алкоистория Екатеринбурга не менее увлекательна, чем история заводов и театров. Что будешь делать? Продегустируешь две традиционные настойки. Прогуляешься по Екатеринбургу и поговоришь о том, как развивалась барная культура, когда и где появились первые протобары, Какими были традиции кутежей и в чём их смысл, как и почему менялась мода на напитки, что пили русские писатели, сколько сухих законов принималось в Екатеринбурге, кто такая Рози Джейн, и где находится самый забавный знак, защищающий подвыпивших людей. Экскурсия пешеходная. Значительное время проведёшь на улице. Поэтому большая просьба одеваться потеплее или согласно погоде. Особенно важно позаботиться о удобной теплой обуви, шарфах и перчатках зимой. Можно взять с собой термос с чаем. Во время экскурсии предусмотрена дегустация достаточно крепких настоек. В экскурсионное предложение входит два напитка. Напитки классические, позволяющие подчеркнуть местную специфику.

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