ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Бал монстров

Встречи
Тургенева 22-10

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В этот субботний вечер тебя ждёт мрачный бальный зал, где гостят монстры, ведьмы и прочая нечисть. Это будет праздничная мрачная вечеринка друзей, просто ещё не все со всеми знакомы. Будет винное желе, кровавые шприц-шоты, пальцы ведьмы, загробный бутерброд-бар. А что делать-то будешь? Играть в wine-pong, знакомиться, общаться, ролевая игра «Танец теней» от Даши Некрасовой, специальный выпуск «Угадай мелодию» от Ксюши Ударцевой и Лены Ключниковой, ну, и танцы, конечно. С собой можно захватить любимые напитки, никакого пробкового сбора Дресс-код: все в мрачных бальных нарядах.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста