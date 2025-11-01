В этот субботний вечер тебя ждёт мрачный бальный зал, где гостят монстры, ведьмы и прочая нечисть. Это будет праздничная мрачная вечеринка друзей, просто ещё не все со всеми знакомы. Будет винное желе, кровавые шприц-шоты, пальцы ведьмы, загробный бутерброд-бар. А что делать-то будешь? Играть в wine-pong, знакомиться, общаться, ролевая игра «Танец теней» от Даши Некрасовой, специальный выпуск «Угадай мелодию» от Ксюши Ударцевой и Лены Ключниковой, ну, и танцы, конечно. С собой можно захватить любимые напитки, никакого пробкового сбора Дресс-код: все в мрачных бальных нарядах.