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Кино
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Забытый фильм с Виктором Сухоруковым про политическую жизнь в эпоху перемен. В провинциальном городе Заборске появляется общество «пушкинистов», очередных «спасителей России». Используя для отличия бакенбарды и трости, которыми умело пользуются в стычках, декламируют Пушкина под строевой шаг, осуществляют «ночь длинных тростей» и участвуют в политических интригах, ведя свою игру. Приходи на просмотр кино про устройство общественных политических организаций и их судьбу, с обсуждением и приноси с собой питьевую воду со вкусностями. Будешь обсуждать кино, а не политику! В пространстве нет админов, компетентных для модерирования подобных тем. вход DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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