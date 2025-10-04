ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Бакенбарды

мы тут
улица Малышева, 35

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Забытый фильм с Виктором Сухоруковым про политическую жизнь в эпоху перемен. В провинциальном городе Заборске появляется общество «пушкинистов», очередных «спасителей России». Используя для отличия бакенбарды и трости, которыми умело пользуются в стычках, декламируют Пушкина под строевой шаг, осуществляют «ночь длинных тростей» и участвуют в политических интригах, ведя свою игру. Приходи на просмотр кино про устройство общественных политических организаций и их судьбу, с обсуждением и приноси с собой питьевую воду со вкусностями. Будешь обсуждать кино, а не политику! В пространстве нет админов, компетентных для модерирования подобных тем. вход DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста