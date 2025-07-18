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Backyard Nights: We are x Warehouse

Warehouse, улица Добролюбова, 3В

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вторая вечеринка вместе с промо-группой WEARE на бэкярде Warehouse. SASHA ZA, MILLERUSHA и NO NA захватить настроение танцпола при помощи фирменного подхода к электронным жанрам. Чуткий селект, после которого ты полюбишь электронный звук. Облако жанров на вечер: Downtempo, Minimal House, Indie Dance, Afro house, Dark Disco, Nu Disco.

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