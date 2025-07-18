Backyard Nights: We are x Warehouse
Warehouse, улица Добролюбова, 3В
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вторая вечеринка вместе с промо-группой WEARE на бэкярде Warehouse. SASHA ZA, MILLERUSHA и NO NA захватить настроение танцпола при помощи фирменного подхода к электронным жанрам. Чуткий селект, после которого ты полюбишь электронный звук. Облако жанров на вечер: Downtempo, Minimal House, Indie Dance, Afro house, Dark Disco, Nu Disco.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи