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Backyard Nights: Свердловский Дипъ x Warehouse

Warehouse, улица Добролюбова, 3В

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Промо-группа заезжает на веранду, чтобы отметить день рождения сооснователя комьюнити — Арины Мур. В качестве подарка ребята пригласили за диджейский пульт электронный проект из Сибири — Basaar. Тебя ждет эксперимент с поджанрами house-звучания от дуэта Александра и Данила, aka Basaar. Релизы ребят уже успели отметиться на лейблах Rubicunda, Odyssey, Phagamast, Highway Records. Длинная ночь танцев и праздника, которую стоит отметить в календаре заранее.

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