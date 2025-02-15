Экскурсия Бориса Николаевича представляет собой оригинальное прочтение материалов выставки глазами человека, знакомого с феноменом свердловского позднесоветского монументально-декоративного искусства «изнутри». Художник выстроит оригинальный маршрут и обратит внимание на сюжеты, детали и смыслы, ускользнувшие от команды создателей выставки. Борис Клочков — монументалист, скульптор, прикладник. Член Союза художников России с 1980 г. Почетный профессор УрГАХА, основатель уральской школы горячих эмалей. В 1982-1996 годах — председатель секции монументально-декоративного искусства Свердловского отделения Союза художников, член художественных советов и экспертных комиссий по монументальному искусству. Автор художественного оформления вестибюля станции метро Проспект Космонавтов и монументальных произведений в Свердловске, Магнитогорске, Артях, Ревде, Первоуральске и других городах. По входному билету на выставку.