Когда говорят об архитектуре авангарда, как правило, имеют в виду гражданскую архитектуру, архитектуру жилых районов. Однако большой объем архитектурной работы в СССР 1930-х годов приходился на архитектуру индустриальную. Эпоха индустриализации — это одновременно и беспрецедентный размах промышленной проектировки. На лекции заглянешь за проходную завода, чтобы увидеть важнейшие примеры индустриального проектирования, считавшиеся образцами эстетики (некоторые из них широко известны, другие — совсем неизвестны), проследишь важнейшие тенденции и оценишь специфику промышленной архитектуры Советского Союза.