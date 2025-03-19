Авангард за проходной. Индустриальные комплексы Урала 1930-х годов как памятники архитектуры
проспект Ленина, 52
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от 150₽ до 200₽
Возраст 16+
Про событие
Когда говорят об архитектуре авангарда, как правило, имеют в виду гражданскую архитектуру, архитектуру жилых районов. Однако большой объем архитектурной работы в СССР 1930-х годов приходился на архитектуру индустриальную. Эпоха индустриализации — это одновременно и беспрецедентный размах промышленной проектировки. На лекции заглянешь за проходную завода, чтобы увидеть важнейшие примеры индустриального проектирования, считавшиеся образцами эстетики (некоторые из них широко известны, другие — совсем неизвестны), проследишь важнейшие тенденции и оценишь специфику промышленной архитектуры Советского Союза.
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