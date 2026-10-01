В середине XX века атом казался ключом к светлому будущему: бесконечная энергия, атомные автомобили и самолёты, города, освещённые мирным ядром. Эта вера отразилась в науке, политике, архитектуре, дизайне и массовой культуре. На лекции поговоришь об эпохе атомного оптимизма: какие мечты связывали с ядерной энергией в СССР и на Западе, какие проекты удалось воплотить, а какие остались на бумаге, и как надежды сменились страхами после аварий и гонки вооружений. И подумаешь, возвращается ли атомная мечта сегодня. Лектор: Александра Вальцева — физик, кандидат технических наук, доцент кафедры тепловых электрических станций.