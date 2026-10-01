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Атомные надежды

Истории, улица Пушкина, 4

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+

Про событие

В середине XX века атом казался ключом к светлому будущему: бесконечная энергия, атомные автомобили и самолёты, города, освещённые мирным ядром. Эта вера отразилась в науке, политике, архитектуре, дизайне и массовой культуре. На лекции поговоришь об эпохе атомного оптимизма: какие мечты связывали с ядерной энергией в СССР и на Западе, какие проекты удалось воплотить, а какие остались на бумаге, и как надежды сменились страхами после аварий и гонки вооружений. И подумаешь, возвращается ли атомная мечта сегодня. Лектор: Александра Вальцева — физик, кандидат технических наук, доцент кафедры тепловых электрических станций.

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