Мероприятие посвященное любителям серых и мрачных панелек, философии с давним другом в три часа ночи на балконе под пост-панк треки самых андеграундных артистов с тремя слушателями (это он, ты и твой давний приятель). Поэты будут рассказывать о чём-то вечном и насущном для каждого. После их выступления, ты можешь вступить с ними в диалог и порассуждать на самые разные темы. Приходи, грустный думер.