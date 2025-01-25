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Атмосфера: поэтика Doomer
Бар Коммуна, ул. Розы Люксембург, 34
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 900₽
Возраст 18+
Выставки
Про событие
Мероприятие посвященное любителям серых и мрачных панелек, философии с давним другом в три часа ночи на балконе под пост-панк треки самых андеграундных артистов с тремя слушателями (это он, ты и твой давний приятель). Поэты будут рассказывать о чём-то вечном и насущном для каждого. После их выступления, ты можешь вступить с ними в диалог и порассуждать на самые разные темы. Приходи, грустный думер.
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