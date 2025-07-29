Артист-ток с художницами выставки «Игра в порядок»
улица Добролюбова, 4
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 400₽
Возраст 14+
Выставки
Про событие
Что такое «Андеграунд новой волны»? Как творческая методика художника Льва Хабарова помогает находить новаторские решения? Участницы выставки «Игра в порядок» расскажут, как ритмическая визуализация эмоций обогащает художественную практику и помогает обрести надежду, спасение и гармонию среди хаоса и распада. Встреча пройдет с участием художниц: Марии Мариарти, Натальи Гущиной, Екатерины Долматовой, Анастасии Переверзевой и Кристины Полетаевой. Авторы поделятся, как изменилось их искусство и взгляды на сложные жизненные вопросы.
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