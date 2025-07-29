Что такое «Андеграунд новой волны»? Как творческая методика художника Льва Хабарова помогает находить новаторские решения? Участницы выставки «Игра в порядок» расскажут, как ритмическая визуализация эмоций обогащает художественную практику и помогает обрести надежду, спасение и гармонию среди хаоса и распада. Встреча пройдет с участием художниц: Марии Мариарти, Натальи Гущиной, Екатерины Долматовой, Анастасии Переверзевой и Кристины Полетаевой. Авторы поделятся, как изменилось их искусство и взгляды на сложные жизненные вопросы.