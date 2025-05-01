Арт-завтрак: встреча за чашкой кофе и творческой работой
Класс искусств «MIRvOIR», проспект Ленина, 48
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда
Про событие
«Хорошее начало дня - это улыбка, хороший конец — песня, между ними чашка кофе». Начни выходной с погружения в творчество. Заряжайся позитивом и энергией на весь день в длинные майские праздники. Тебя ждёт лёгкий завтрак с ароматным чаем и кофе, свежими круасанами и фруктами. Для самых серьезно настроенных на уикенд — бокал ароматного напитка. Нарисуй свое вкусное начало дня акрилом на холстах. Подходит для любого уровня художественной подготовки.
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