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Арт-вечер: Тайное собрание

Enzo Lounge, улица Вайнера, 51

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Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Арт-девичник в формате камерной вечеринки для девушек, которые любят красоту, глубину и немного волшебства. Это не просто мастер-класс. Это пространство, где: рождаются картины, звучит женский смех, происходит знакомство с собой и другими и каждая деталь создана с любовью. На арт-вечеринке тебя ждёт: • Мастер-класс по живописи с натуры • Разбор от приглашённого таролога • Фотограф и атмосфера эстетики • Лёгкие закуски, напитки и приятные беседы

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