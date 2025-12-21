Арт-девичник в формате камерной вечеринки для девушек, которые любят красоту, глубину и немного волшебства. Это не просто мастер-класс. Это пространство, где: рождаются картины, звучит женский смех, происходит знакомство с собой и другими и каждая деталь создана с любовью. На арт-вечеринке тебя ждёт: • Мастер-класс по живописи с натуры • Разбор от приглашённого таролога • Фотограф и атмосфера эстетики • Лёгкие закуски, напитки и приятные беседы