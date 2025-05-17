Добро пожаловать в ресурсный центр твоего Я... Стоп. А где ресурс-то? Помоги себе найти его. Он у тебя точно есть, просто нужно хорошо поискать. Допустим, ресурс — это запас жизненных сил, которые нужны на решение даже обычных повседневных задач и преодоление глобальных препятствий. Для начала стоит определиться, что даёт тебе силы, как ты их расходуешь и, главное, — где тратишь лишнее. С помощью красок, кистей, бумаги и легких практик с психологом будешь исследовать себя: где брать и не сливать свою энергию. Пусть эта встреча станет для тебя ресурсной. Ведущая: Вера Махаева, психолог. Запись в личные сообщения группы в ВК.