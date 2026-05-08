Если ты обожаешь винную эстетику, то приходи. Пару раз здесь уже была винная тематика на живописных встречах, да только был нюансик — вино писали без вина, как-то не логично не правда ли? Встречай новый формат Арт и Винишко в особняке. Тема встречи: винишко. Будешь рисовать бокалы, бутеры с икрой, бутылки, винных котиков, каждый своё. Предоставят: холст 30х40 и акрил, кисти, краски, всё, что нужно. С собой захвати только вдохновение. В креманках брют, а в винтажных чайных парах авторский чай. Можно выбрать из предложенных примеров или заранее отправить свой в телеграм @moment_vstrechi_ekb Работу унесёшь сразу же упакованной в тот же день.