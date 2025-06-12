Выбор редакции
Аритмия
улица Малышева, 35, домофон 1, вход со двора
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
На очереди медицинская драма о работниках скорой помощи за авторством Бориса Хлебникова. Это история врача скорой помощи Олега, живущего в ритме чужих бед, но терпящего неудачи в личной жизни, ведь его брак с женой, тоже врачом, трещит по швам, а система здравоохранения сбивается с ритма. Блестящие актёрская игра, естественная операторская работа и честный сценарий делают фильм достойным просмотра. Сам фильм является умелой смесью документалистики в художественном исполнении. Вход: Донат донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/36Xya9oMxVQ ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа )
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