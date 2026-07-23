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Архетипы героев и злодеев: Бэтмен против Джокера

Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Игры

Про событие

Почему противостояние человека в костюме летучей мыши и клоуна с улыбкой до ушей не теряет актуальности десятилетиями? Киноэксперты Серёжа VHS и Маша Рыба разберут архетипы, стоящие за этой парой, и расскажут, что Бэтмен и Джокер говорят о нас самих. Бесплатно, по регистрации.

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