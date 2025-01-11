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Arcane - Арсений даст начало вечеринки грувовым дип-хаусом и отборным джекин-грувом. Ринкош - Ориентальные мотивы, исступлённые шаманские танцы, пружинистый хаус всех сортов, и, конечно же, песни про главные надежды на 2025-й. Вход свободный.
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