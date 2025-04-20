Почувствовал весеннее обострение? Организаторы нашли способ куда его выплеснуть! Рок-концерт групп, которые не дадут сидеть на месте, а заполнят энергией твоё тело, чтобы ты пустился в пляс. С тобой будут: Руслан Хайрзаманов — солист группы «Черные сказки», тексты песен которой, находят отражение в реальности, каждая композиция пропитана личной историей и уникальным взглядом на мир, где музыка — это мощный поток мыслей, превращённый в переживания. SHELSES — это простые парни с твоего двора, которые поют о том, что близко каждому. Месть кота Шрёдингера — Весёлый панк. Не очень весёлый панк. СКА и не только СКА. И вот это вот всё. Фабрика Финтифлюшек — Нафталиновый ретро Pop-punk, SKA-Punk, NuMetal и Стёб Metal и всё-всё-всё, чтобы было весело и вкусно! Запуск в 18:30 Вход 300р с репостом 200р в мерче ДВИЖ 100р Оплата на входе.