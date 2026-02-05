Показ фильма Фрэнсиса Форда Копполы на языке оригинала с русскими субтитрами. Капитана Уилларда отправляют в Камбоджу с секретным спецзаданием: обнаружить и уничтожить сошедшего с ума полковника Курца, скрывающегося где-то в джунглях. Ему придется плыть на катере по Меконгу, сквозь все кошмары Вьетнамской войны, и ещё непонятно, каким Уиллард доберётся до конечного пункта своего назначения, если доберётся вообще...