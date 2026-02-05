Апокалипсис сегодня
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Показ фильма Фрэнсиса Форда Копполы на языке оригинала с русскими субтитрами. Капитана Уилларда отправляют в Камбоджу с секретным спецзаданием: обнаружить и уничтожить сошедшего с ума полковника Курца, скрывающегося где-то в джунглях. Ему придется плыть на катере по Меконгу, сквозь все кошмары Вьетнамской войны, и ещё непонятно, каким Уиллард доберётся до конечного пункта своего назначения, если доберётся вообще...
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи