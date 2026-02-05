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Апокалипсис сегодня

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ фильма Фрэнсиса Форда Копполы на языке оригинала с русскими субтитрами. Капитана Уилларда отправляют в Камбоджу с секретным спецзаданием: обнаружить и уничтожить сошедшего с ума полковника Курца, скрывающегося где-то в джунглях. Ему придется плыть на катере по Меконгу, сквозь все кошмары Вьетнамской войны, и ещё непонятно, каким Уиллард доберётся до конечного пункта своего назначения, если доберётся вообще...

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