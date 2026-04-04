Антоха МС — один из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей, певец, трубач и мультиинструменталист, частый гость главных фестивалей страны, мастер рэгги, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско — с большим предновогодним концертом. Это будет камерная встреча, уютная настолько, что рекомендуется приходить в узорчатых свитерах с оленями, пижамах и кигуруми. Специально для этого вечера Антоха перебрал свои хиты, как ёлочные игрушки, — концерт украсят только лучшие. Все любимые песни прозвучат в сопровождении клавиш, саксофона, акустической гитары и трубы.