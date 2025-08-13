Танцевальная кардио-тренировка под аниме опенинги и связанные с тематикой треки. Следи за погодой, если в среду утром прогноз на вечер будет дождливый, то тренировка не состоится. Приход в форме по удобству (в которой движения не скованны), с собой бери бутылочку воды (во время тренировки не стоит забывать про водный баланс), небольшое полотенце (в процессе очень жарко) и, конечно же, позитивный настрой. Регистрация в комментариях под постом.