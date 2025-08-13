АнимеЗумба
Площадь мотоциклистов, муниципальное образование Октябрьский район, Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 0+
Необычное
Про событие
Танцевальная кардио-тренировка под аниме опенинги и связанные с тематикой треки. Следи за погодой, если в среду утром прогноз на вечер будет дождливый, то тренировка не состоится. Приход в форме по удобству (в которой движения не скованны), с собой бери бутылочку воды (во время тренировки не стоит забывать про водный баланс), небольшое полотенце (в процессе очень жарко) и, конечно же, позитивный настрой. Регистрация в комментариях под постом.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи