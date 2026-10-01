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Английский клуб: разговорчики и игры из ТикТока

Истории, улица Пушкина, 4

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 14+

Про событие

Он 10 из 10, но… Всё ещё 10? Играй в форматы из ТикТок и рилсов: будешь обсуждать спорные привычки, решать, стоит ли брать «фигню, но бесплатно», составлять слепые рейтинги и тир-листы. Много разговорной практики, неожиданных мнений и новых знакомств. Полезные слова и фразы дадут, правила объяснят. Уровень английского — средний. Запись через бота в тг.

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