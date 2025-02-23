История о двух панках, которые очень рано ушли из дома и создали свое понятие слова свобода. Главный вопрос для них спустя с десяток лет – стоит ли возвращаться к обществу, когда уже столько натворено? И вообще смогут ли войти в это общество не без личных потерь? Фильм снят командой Bun Crew летом 2024 года своими средствами. на показе будет присутствовать режиссер и другие члены команды. режиссёр Руслан Брух. сценарист Александр Вишера. Вход - донейшн.