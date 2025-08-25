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Актерское мастерство: Джек Николсон | «Бэтмен»

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Обсуждение и просмотр фильма «Бэтмен» В рамках «Актерского мастерства» изучают, как актёры и актрисы развивались и в авторском кино, и в массовом. Берут актёра/актрису и смотрят несколько фильмов с их участием, чтобы понять, как происходили изменения в их актёрской деятельности. Четвёртый герой цикла — Джек Николсон. Его актёрское мастерство отличается редкой мощью, харизмой и глубокой психологической проработкой образов. Он умеет мастерски сочетать драму с сарказмом, создавая персонажей, полных внутреннего напряжения и многозначительности. В его игре всегда ощущается крайняя степень искренности — будь то безумие Джека Торренса в «Сиянии» или язвительная ирония Мелвина в «Лучше не бывает». Николсон виртуозно работает с голосом, мимикой и жестом, превращая даже молчание в выразительное действие. Формат: лекция > просмотр > обсуждение. Все просмотры проходят на английском языке с русскими субтитрами. Лектор: Михаил Витушко — философ, младший научный сотрудник Института философии и права, киновед.

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