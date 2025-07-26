Афтерпати Уральского кофейного фестиваля
улица Малышева, 29А
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Субботняя вечеринка, посвященная масштабному событию выходных — Уральскому кофейному фестивалю. В субботу и воскресенье в третий раз в Екатеринбурге пройдет фестиваль, посвященный развитию кофейной культуры. Лекции, выставка, чемпионаты, гастрономия, своп, маркет и многое другое ждет в эти выходные всех любителей кофе. На афтерпати можно будет пообщаться, закружиться в танце и выпить с представителями кофейной индустрии, профессионалами из других городов или со знакомыми бариста из любимых кофеен. Музыка: Даша Майер Maksks Глеб Галас DJ Tinder Вход свободный.
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