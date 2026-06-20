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8 бит: между мирами

Центр Культуры «Урал»
Студенческая улица, 3

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2000₽
Возраст 12+
Игры
Фестивали

Про событие

Мероприятие, посвящённое тематике компьютерных игр, как ретро, так и современных, а также — инди-играм. Что тебя ждёт: — Косплеи; — Игровое дефиле (тематическое дефиле по играм: компьютерным, консольным, мобильным): — HoYoverse-дефиле (произведения этого бренда: Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Honkai Impact, Tears of Themis и Zenless Zone Zero); — Мультивёрс-дефиле (Андертейл АУ, альтернативные версии персонажей, ориджиналы, хуманизации); — Спец.приз за лучшее ретро-выступление; — Конкурс вокала; — Лоукост и рэндом-дефиле; — Внеконкурсные выступления; — ярмарка и аллея авторов; — Мастер-классы; — Фотозоны; — Конкурсы и активности для зрителей; — А также много музыки и атмосферы игр. Приём заявок на косплей-дефиле: https://8bit2026.cosplay2.ru/create_request Больше информации об участниках и активностях: https://vk.com/8bitgameparty

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