Выбор редакции
8 бит: между мирами
Студенческая улица, 3
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 2000₽
Возраст 12+
Игры
Фестивали
Про событие
Мероприятие, посвящённое тематике компьютерных игр, как ретро, так и современных, а также — инди-играм. Что тебя ждёт: — Косплеи; — Игровое дефиле (тематическое дефиле по играм: компьютерным, консольным, мобильным): — HoYoverse-дефиле (произведения этого бренда: Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Honkai Impact, Tears of Themis и Zenless Zone Zero); — Мультивёрс-дефиле (Андертейл АУ, альтернативные версии персонажей, ориджиналы, хуманизации); — Спец.приз за лучшее ретро-выступление; — Конкурс вокала; — Лоукост и рэндом-дефиле; — Внеконкурсные выступления; — ярмарка и аллея авторов; — Мастер-классы; — Фотозоны; — Конкурсы и активности для зрителей; — А также много музыки и атмосферы игр. Приём заявок на косплей-дефиле: https://8bit2026.cosplay2.ru/create_request Больше информации об участниках и активностях: https://vk.com/8bitgameparty
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи